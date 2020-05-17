الاقتصاد البريطاني سيتعافى ببطء من أزمة "كورونا"

"تشوت" استبعد انتعاشته بنهاية العام

أفاد رئيس مكتب الميزانية البريطاني روبرت تشوت، اليوم الأحد، أن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح، ولن ينتعش سريعاً بعد توقف الأنشطة التجارية، بسبب فيروس كورونا.

وأشار "تشوت" الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية، إلى أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة، كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة، وفقاً لـ"رويترز".

وقال رئيس مكتب الميزانية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "أعتقد أنه من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك، بل سيكون التعافي أبطأ".

الاقتصاد البريطاني فيروس كورونا الجديد

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17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 02:41 PM

"تشوت" استبعد انتعاشته بنهاية العام

الاقتصاد البريطاني سيتعافى ببطء من أزمة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد رئيس مكتب الميزانية البريطاني روبرت تشوت، اليوم الأحد، أن اقتصاد بريطانيا سوف يتعافى ببطء على الأرجح، ولن ينتعش سريعاً بعد توقف الأنشطة التجارية، بسبب فيروس كورونا.

وأشار "تشوت" الذي يصدر مكتبه التوقعات الخاصة بالميزانية، إلى أن التصور الذي نشره المكتب الشهر الماضي ويُظهر انتعاشة سريعة، كان الهدف منه توضيحي فقط لإظهار مدي تضرر المالية العامة، وفقاً لـ"رويترز".

وقال رئيس مكتب الميزانية لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "أعتقد أنه من غير المرجح أن نشهد عودة الاقتصاد للمستوى الذي كنا سنتوقعه له بنهاية العام لو كان الأمر بخلاف ذلك، بل سيكون التعافي أبطأ".

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