"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .

5

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 09:53 PM

"القرني" لرتبة لواء في الحرس الوطني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 3,493

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العميد سابر بن ضيف الله القرني إلى رتبة لواء في الحرس الوطني في العاصمة الرياض .

وأعرب اللواء القرني عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019