"علم البيانات في الموارد البشرية" موضوع اللقاء الشهري التاسع لـ "بشر"

عدة محاور ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال

تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري التاسع، تحت عنوان "استخدامات علم البيانات في الموارد البشرية Data science in HR"، ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم؛ ويبدأ في الساعة التاسعة مساءً افتراضياً عبر تطبيق (زووم)، الدكتور خالد بن مبارك القحطاني؛ المدير التنفيذي للبيانات في الهيئة العامة للإحصاء، عضو هيئة تدريس في جامعة الأمير سطام، الباحث الزائر في جامعة ليدز، خبير لغة (R)، ومستشار علم البيانات لدي بعض الجهات الحكومية والخاصة.

ويتناول اللقاء ملف استخدامات علم البيانات في الموارد البشرية من خلال عدد من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعريف باستخدامات علم البيانات في الموارد البشرية، واستعراض أحدث التطورات في هذا المجال، بجانب الكشف عن المشكلات والتحديات الرئيسة التي تحول دون تطبيق هذه الاستخدامات بقطاع الموارد البشرية.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهرياً يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمنزلة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك تدرج في سجله التطوعي.

للتسجيل:

https://forms.gle/Ay76o2LUYk1Zoqob6