بالصور.. صامطة تلتزم بقرار منع التجول 24 ساعة

وسط تواجد أمني لقوات الطوارئ الخاصة

شهدت شوارع محافظة صامطة، اليوم، التزامًا بقرار منع التجول، على مدار 24 ساعة، وسط تواجد أمني لقوات الطوارئ الخاصة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إنه "في إطار جهود المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، تقرر أن يكون منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في محافظتي صامطة، والداير، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من الجمعة وحتى إشعار آخر".

ورصد حسن مهجري، مشاهد مصورة من شوارع صامطة، مع بدء سريان قرار منع التجول، بينت مدى الالتزام ومباشرة جهات الاختصاص.