لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".

لجنة الانضباط والأخلاق الاتحاد السعودي لكرة القدم

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08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 03:34 PM

لجنة الانضباط ترفض احتجاج الشباب.. ضد "بوشل" الفتح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضها لاحتجاج نادي الشباب، ضد مشاركة لاعب الفتح نواف بوشل ، في مباراة الفريقين في الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وانتهت بفوز الفتح 1/2 ، وقبلت اللجنة الاحتجاج شكلاً ورفضته من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة في قرارها اليوم أنه "ثبت للجنة نظامية مشاركة اللاعب في المباراة".

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