"بلدية محايل" تصادر "جلسات" للتأجير بمواقف المعاقين في أحد المتنزهات

آل مصمع لـ"سبق": إعداد برنامج رقابي وتطبيق اللوائح بحق المخالفين



صادرت بلدية محايل جلسات للإيجار بمتنزه مطل البلدية بعد أن حول أصحابها مواقف المعاقين إلى مكان لتأجيرها ما أثار حفيظة المتنزهين ومرتادي المطل.

وقال رئيس البلدية، سعيد بن علي آل مصمع لـ"سبق" إن مهمة البلديات تتمثل في تجهيز وتهيئة الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع اللوحات التعريفية التي توضح عدم أحقية الوقوف بالمكان المخصص لهم.

وأضاف: في حين تقوم الجهات الأمنية المعنية بمتابعة المركبات التي تقف في تلك الأماكن وتباشر تحرير المخالفات اللازمة عند وجود ما يستلزم ذلك حفاظًا على أحقية الاستخدام.



وأفاد بأن البلدية تقوم بمصادرة ما يتم رصده من المخالفات الصريحة للوائح التي تستوجب تصحيحًا، مؤكدًا تكثيف الرقابة البلدية على المتنزهات والحدائق العامة نظرًا للإقبال المتزايد عليها خلال فترة الشتاء مع إعداد برنامج رقابي لمتابعة ذلك وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين.