بعد بريطانيا.. أمريكا تعلن موعد ترخيص لقاح أسترازينكا

السلاوي: الاختبارات والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة

أعلن منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص في أبريل للقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكوفيد-19، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من موافقة السلطات البريطانية على استخدامه.

وقال السلاوي في مؤتمر صحافي: إن الاختبارات الأمريكية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة "في وقت ما مطلع أبريل".

وأضاف: "سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات... وبالتالي ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه".

ولم يعتبر أن بريطانيا تَسَرّعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها "مؤسسة تقوم على العلم".

وأضاف: "لذا ليس لديّ أي تساؤلات حول قرارها".

وتابع: "بإمكاني التعليق على متطلبات عملية اتخاذ القرار كما حددناها هنا في الولايات المتحدة".

ووفق "سكاي نيوز" عبّر السلاوي عن الأمل في الحصول على الموافقة في النصف الأول من فبراير للقاح جانسن الذي طوّرته شركة جونسون آند جونسون، وبخلاف اللقاحات التي حصلت على موافقة أولية؛ يأتي في جرعة واحدة.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إنها توصلت إلى أن تلقي جرعتين منه تفصل بينهما 3 أشهر يحقق نجاحًا بنسبة 80%، وهو أعلى من المعدل الذي تَوَصّل إليه مُطوّرو اللقاح أنفسهم.