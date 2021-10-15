وزير الصحة: وضعنا الصحي في المملكة مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم

طلب من الجميع الالتزامَ بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".

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15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443 05:09 PM

طلب من الجميع الالتزامَ بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى

وزير الصحة: وضعنا الصحي في المملكة مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".

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