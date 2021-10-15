وزير الصحة: وضعنا الصحي في المملكة مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم

طلب من الجميع الالتزامَ بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن وضعنا الصحي في المملكة العربية السعودية مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم.

وطلب "الربيعة" من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من العدوى. وقال: "أرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحمايتكم من انتقال العدوى".