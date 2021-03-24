ليبيا.. مجهولون يغتالون ضابط الإعدامات الجماعية

"الورفلي" تعرَّض لوابل من الرصاص

اغتال مجهولون الضابط المثير للجدل في الجيش الوطني الليبي محمود الورفلي، المطلوب دوليًّا بسبب تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، بحسب ما ذكر موقع "بوابة إفريقيا" الليبي اليوم الأربعاء.

وبيّن "بوابة إفريقيا" أن "الورفلي" تُوفِّي بعد تعرُّض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أُصيب شقيقه في الهجوم؛ ونُقل إلى العناية المركزة.

من جانبه، أكد الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية "الورفلي" في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وذكرت الخزانة الأمريكية أن "الورفلي" صُوِّر في 24 يناير 2018 وهو "ينفِّذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدًا تلو الآخر".