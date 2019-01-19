بعضهم جثث محترقة.. حصيلة قتلى خط أنابيب المكسيك ترتفع إلى 66

تفحّم موقع الانفجار بعد أن خربه لصوص

أعلن حاكم ولاية هيدالجو المكسيكية عمر فياض، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى انفجار خط أنابيب، خربه أشخاص يشتبه بأنهم لصوص وقود بوسط المكسيك إلى 66 شخصاً.

ونقلت "رويترز" عن "فياض" قوله في مؤتمر صحفي مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: "إن 76 شخصاً أصيبوا أيضاً في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة أثناء محاولة الناس تعبئة أوعية بالوقود".

وسُجّيت عشرات من الجثث المحترقة في الحقل المتفحم، الذي وقع فيه الانفجار في بلدية تلاهوليلبان، في الوقت الذي قام فيه خبراء الطب الشرعي بفحص الرفات وتصويرها، وطوق جنود وعسكريون آخرون المنطقة المغلقة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تدافع سكان لملء أوعية من الأنبوب المثقوب وضحايا تعرضوا لحروق شديدة، مما أثار تساؤلات بشأن إدارة قضية جعلها الرئيس المكسيكي إحدى أولوياته منذ توليه السلطة في أول ديسمبر.