المصور الأمريكي "جيل بنسيمون" يوثق 10 صور مذهلة للعلا كما لم ترها من قبل

يحكي قصتها التاريخية ويقدم رحلة استكشافية لمواطن الجمال فيها

أصدر المصور الشهير جيل بنسيمون، كتابه المصور "حلم في العلا"، وهو عبارة عن رحلة بصرية عبر الزمن والحواس لهذا المشهد العربي القديم.

يحتفل هذا الكتاب الضخم بالثقافة الغنية للعلا ويقدم تجربة فريدة للسفر إلى أرض أسطورية وعجائب جيولوجية غير معروفة، مما يعيد الحياة إلى 8000 عام من ماضي العلا حتى يومنا هذا.

وتم التقاط الصور عبر عدسة جيل بنسيمون؛ حيث تقدم الصور رحلة استكشافية جديدة تتخطى حدود الزمن والحواس الكتاب يشمل 215 صفحة من الصور الفوتوغرافية الأصلية التي تكشف عن الجوانب الشاعرية وروعة المناظر الطبيعية الصحراوية القديمة ويسلط الضوء على الأشخاص الذين عاشوا هناك عبر التاريخ.

وتُعَد العلا موطناً لموقع التراث العالمي لليونسكو؛ حيث تظهر المقابر المحفوظة بشكل استثنائي من العصر النبطي كواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي، وهي كنز مخفي ينتظر من يكتشفه.

تقع العلا على طريق البخور القديم وهي متحف حي ورحلة عبر العصور اللحيانية والدادانية والنبطية وتاريخ ما قبل الإسلام في منطقة العلا.

ويأخذ جيل بنسيمون، القراء في رحلة عبر واحة العلا الخضراء المورقة والمساحات الشاسعة والرمال المنجرفة ومرتفعات البازلت وعجائب الجيومورفولوجية والنقوش التي تعود إلى آلاف السنين هذه ليست سوى بعض من المشاهد الخلابة في العلا.

ويشتهر جيل بنسيمون المصور الأمريكي والمدير الإبداعي الدولي السابق لمجلة "إيل" بالقدرة على الإلهام التاريخي الغني والجمال الطبيعي والأهمية الثقافية لهذه الوجهة العربية الشمالية الغربية.

وقال جيل بنسيمون: "لن أبدأ في الوصف أو حتى أحاول سرد قصة رحلتي في العلا ولا يسعني إلا أن آمل أن تفتح صوري الباب أمام حلم جديد في عقل كل من يتصفح كتابي وهو حلم لقاء العلا".