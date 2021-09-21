ارتفاع سعر "برنت" بـ 1.37 % ليصل لـ 74.93 دولار للبرميل

سعر برميل خام غرب تكساس يسجل 71.15 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.01 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 1.37 % ليصل إلى 74.93 دولار أمريكي للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، ما نسبته 1.44 % ليسجل 71.15 دولار أمريكي.