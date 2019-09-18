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أعربت عن دعمها وتضامنها الكامل مع السعودية قيادة وشعبًا

رومانيا تدين بشدة الاعتداء التخريبي على معملَي "أرامكو"

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دانت وزارة الخارجية الرومانية بشدة اليوم الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو يوم السبت الماضي.



وأعربت الخارجية الرومانية في بيان لها عن دعمها وتضامنها الكاملَيْن للمملكة قيادة وشعبًا, مؤكدة أن هذا العدوان غير مقبول، وينتهك القانون الدولي، ويشكل تهديدًا حقيقيًّا للاستقرار الإقليمي والعالمي من جراء المساس بأمن الطاقة العالمي.



