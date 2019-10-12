لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

المنتخب السعودي للتايكوندو الترجي محمد العباس بطولة العالم الشاطئية

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 11:40 PM

بعد تغلبه في المباراة النهائية للبطولة التي شارك فيها 20 دولة

لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي الترجي للتايكوندو محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب، يمثلون ٢٠ دولة.

وفي البطولة ذاتها التي اختُتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحاصلَين على المركزَين الثالث والرابع.

وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.

يُذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنيًّا على المنتخب السعودي للبومسي.

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المنتخب السعودي للتايكوندو الترجي محمد العباس بطولة العالم الشاطئية

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