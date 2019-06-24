"بيت نصيف" في "تاريخية جدة" يفتح أبوابه للجمهور بـ 42 عملاً فنيًا

ضمن معرض "الفن للبلد" وبينها لوحة "إلى أين" للأمير بدر بن عبدالمحسن

حظي معرض مزاد "الفن للبلد" الذي فتح أبوابه اليوم ببيت نصيف بالمنطقة التاريخية بجدة، بحضور كبير في أول أيامه المفتوحة للجمهور.

واطلع زوار المعرض على 42 عملاً فنيًا لنخبة من الفنانين السعوديين والعرب، تُشكل في مجموعها الأعمال التي سيتم بيعها في المزاد الفني الخيري الذي ستقيمه وزارة الثقافة يوم الأربعاء المقبل في بيت نصيف بالتعاون مع دار كريستيز للمزادات الفنية.

واحتوى معرض "الفن للبلد" على لوحة لسمو الأمير بدر بن عبدالمحسن بعنوان "إلى أين" بالإضافة إلى لوحات للفنانين نجلاء السليم ويوسف جاها ومعاذ العوفي وناصر السالم وأيمن زيداني، وغيرهم من الفنانين السعوديين والعرب الذين قدموا لوحاتهم لصالح المزاد ولخدمة هدفه الخيري المتمثل في تأسيس متحف خاص بتاريخ جدة البلد، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الإعاقة.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى غدٍ الاثنين حيث تهدف وزارة الثقافة من فتح المجال أمام الجمهور لرؤية أعمال أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، من منطلق حرصها على التفاعل مع المجتمع وتعزيز حضور الفن في حياة الناس، إضافة إلى دعم الحركة الفنية والثقافية وتعزيز الدور المجتمعي، وذلك ضمن خططها الرامية لتنمية الثقافة وبناء قطاع ثقافي مزدهر يدعم الاقتصاد الوطني ويعمل على تحسين جودة الحياة، وفق رؤية المملكة 2030.