لقاء إعلامي لإطلاق خطة "شؤون الحرمين" التشغيلية في الحج.. غداً

يعلنها "السديس" بمشاركة "القصبي" وعدد من الإعلاميين عن بُعد

تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً الأربعاء الساعة ٢:٠٠ ظهراً، لقاءً إعلامياً، لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام (١٤٤٢هـ)، بمشاركة وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وينتظر أن يعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الخطة بحضور وزير الإعلام، وأصحاب الفضيلة وكلاء الرئيس العام، ومديري الإدارات بالرئاسة، وعددٍ من الإعلاميين عن بُعد.

وتأتي الخطة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج هذا العام.