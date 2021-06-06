"رئيس جامعة المؤسس يكرم الفائزين في مسابقة "برمجان القرآن الكريم

شهد توقيع اتفاقية مع مؤسسة السبيعي الخيرية

كرَّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم الأحد، في الحفل الختامي لمبادرة "برمجان القرآن الكريم" الهاكاثون الأول لتعليم القرآن الكريم، الفائزين في مسابقة التطبيقات والبرمجيات التقنية التي تنظمها جامعة الملك عبدالعزيز، وبشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات والأوقاف المانحة، وذلك بمركز الملك فهد للبحوث بالجامعة.

وبدأ الحفل الختامي بآيات من الذكر الكريم، بعد ذلك ألقت الدكتورة ليلى بنت ماجد القصبي، كلمة نيابة عن أصحاب المشاريع والابتكارات، أكدت من خلالها على أهمية ودور البرمجان في خدمة كتاب الله، وحث الشباب والشابات على تقديم أفكار ومشاريع عصرية. وقدمت شكرها الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز والجهات الداعمة للبرمجان، بعد ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا عن البرمجان.

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل؛ لرعايته للبرمجان، والذي حقق نجاحات، وحظي بحضور ومشاركة متميزة من أهل القرآن الكريم والمختصين في التطبيقات والبرمجيات، حيث شهد مشاركات متميزة بلغت 2500 مشاركة، كما شارك طلاب وطالبات 70 جامعة محلية وعالمية في البرمجان.

وأعلن أمين اللجنة التنفيذية للهاكاثون، الدكتور فيصل بن عبدالرحمن الزهراني، بعد ذلك أسماء الفائزين، والتي جاءت على النحو التالي:

المركز الأول: مشروع وتد، من السعودية، وهو مشروع قائم على تعليم مخارج الحروف عن طريق VR وتصحيح نطق القرآن الكريم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وحل في المركز الثاني: مشروع الصاحب القرآني، من جمهورية مصر العربية، وهو مشروع قائم على تسهيل القرآن على للمكفوفين والأميين وصعوبات التعامل مع التقنية عن طريق الأوامر الصوتية.

وفي المركز الثالث جاء مشروع مجمّع القراءات، من السعودية وهو منصة افتراضية تسهل الوصول إلى القراءات المتواترة وضبطها، وفي المركز الرابع: مشروع IQ: Introduce Qura’an، من دولتي الهند وبنقلادش وهي منصة افتراضية لتعليم غير العرب معاني كلمات القرآن عن طريق الرسم والصور، وفي المركز الخامس: مشروع لنحيا بالقرآن، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تيسير تدبر القرآن بمنهجية تربوية تفاعلية مرئية تناسب جميع المستويات.

وكرم رئيس الجامعة الفائزين والفائزات والجهات المشاركة والداعمة للبرمجان كما كرم أعضاء اللجنة التنفيذية للبرمجان.

ووقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية لدعم البرمجان في نسخته الثانية العام المقبل، ومثل الجامعة في التوقيع عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، ومثل المؤسسة بالإنابة عن الأمين العام لمؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، الدكتور حسن بن محمد الشريم، مدير العلاقات والإعلام والشراكات بالمؤسسة، أنس بن إبراهيم جبلي، بحضور رئيس الجامعة.