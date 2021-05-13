كورونا.. ألمانيا تسجل 17419 إصابة جديدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

‬سجّلت ألمانيا 17419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 278 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" التابع لوزارة الصحة الألمانية أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين و565 ألف حالة إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة 85658 حالة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من ثلاثة ملايين و240 ألف حالة.