بسبب "كورونا".. اتحاد القدم يخاطب الآسيوي بالسماح بتسجيل "البيشي"

الهلال في مأزق.. لا بديل للمعيوف في الآسيوية

بعد وقوع الهلال في مأزق إصابة عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول (المشارك في دوري أبطال آسيا 2020 بالعاصمة القطرية الدوحة) خاطب اتحاد القدم السعودي، الخميس، نظيره الآسيوي، بشأن طلب استثناء لتسجيل عبد الله البيشي كحارس خامس في قائمة الهلال، بعد إصابة ثلاثة من حراسه بفيروس كورونا المستجد.



وجاءت الفحوصات الأخيرة التي أجراها اللاعبان نواف الغامدي وعبد الله الجدعاني ثنائي الحراسة إيجابية، ليلحقا بمحمد الواكد الذي تأكدت إصابته في الفحص الأول.



وارتفع عدد الحالات في صفوف الأزرق، إلى 10 من بينهم 3 حراس مرمى؛ حيث لا يملك سوى الحارس عبدالله المعيوف في قائمته حاليًّا.