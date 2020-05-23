بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 35% مواطنون و65 % غير سعوديين

339 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 2020/05/23 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 35% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 65% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 41236 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجديدة بلغ 15 وفاة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 379 متوفى.

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