بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 35% مواطنون و65 % غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 2020/05/23 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 35% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 65% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 41236 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجديدة بلغ 15 وفاة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 379 متوفى.
339 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت الموافق 2020/05/23 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 35% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 65% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 339 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2233 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 41236 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجديدة بلغ 15 وفاة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 379 متوفى.