لليوم السابع في معسكر بلغاريا.. النصر في صالة الحديد.. وغدًا إجازة

لليوم السابع على التوالي يواصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم السبت تدريباته خلال معسكره الخارجي، وتحديدًا في بلغاريا.



وبدأ الأصفر الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية جماعية، بعد ذلك تم تقسيم الفريق لمجموعتين، تتبادلان الأدوار بتمارين لياقية ومناورات على ثلث الملعب.



وفي الحصة المسائية قسّم فيها المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى لهما تدريبات في صالة الحديد.



ونظير الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون خلال هذا الأسبوع منح المدرب "مانو" اللاعبين راحة يوم غد.