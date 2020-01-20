شاهد.. شوارع متكسرة تضرُّ بالمركبات.. وعمالة مخالفة بجسر مشاة "وادي وج" في الطائف

مواطنون يطالبون بإصلاحها وإعادة تأهيلها

تضررت الكثير من مركبات السكان المجاورين لجسر المشاة، الواقع على طريق "وادي وج" بعد كوبري حسان بن ثابت، ضمن جبل "البازم" في الطائف؛ وذلك بسبب الشوارع المكسرة التي تعاني عدم تأهيلها وإعادة سفلتتها.

وظلت تلك الشوارع التي تعتبر الواجهة لمدينة الطائف، المحيطة بجسر المشاة، والواقعة ضمن جبل البازم، غير مؤهلة منذ فترة طويلة رغم لجوء مستخدمي الطريق المتضررين من سالكيه لإبلاغ الجهة المسؤولة في الأمانة دون إعادة إصلاح ذلك الطريق وتأهيله.

ولفت أحد أهالي الحي في حديثه لـ"سبق" لواقع جسر المشاة، الذي يقطع طريق "وادي وج" بعد كوبري حسان بن ثابت؛ إذ يفتقر للصيانة الدورية والإصلاح من قِبل الجهة المعنية والمختصة بالأمانة، باعتبار أن الكثير من المارة يسلكونه على مدار الساعة، واستغله بعض العمالة المخالفة في أعمال البيع لبعض الخردوات دون رقابة تحفظ سلامته.