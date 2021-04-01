"التحالف": تدمير "مسيرتين" حوثيتين أُطلقتا باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار "التحالف" إلى اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد "تحالف دعم الشرعية" استمرار محاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 10:54 PM

"التحالف": تدمير "مسيرتين" حوثيتين أُطلقتا باتجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأشار "التحالف" إلى اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد "تحالف دعم الشرعية" استمرار محاولات المليشيا العدائية استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

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