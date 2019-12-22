"بامخرمه" يزور معهد الإدارة ويناقش التعاون المشترك في التنمية الإدارية

مندوب جيبوتي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي

استقبل مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي ضياء الدين سعيد بامخرمه؛ حيث اطلع السفير "بامحرمه" على مختلف نشاطات المعهد في مجالات التدريب، والبحوث، والاستشارات، والتوثيق الإداري.

وعقد اجتماع بين الطرفين تم خلاله مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الإدارية.

حضر الاستقبال نائب المدير العام للتقنية والمعلومات الدكتور عبدالعزيز القصير، ونائب المدير العام للتدريب الدكتور بدر الحربي، ونائب المدير العام للبحوث والاستشارات الدكتور عبدالرحمن العريفي، ومدير عام الاستشارات سعد الشمراني.

الجدير بالذكر أن السفير "بامخرمه" هو سفير فوق العادة، والمفوض لجمهورية جيبوتي لدى المملكة، ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى المملكة، وكان يرافقه مستشار السفارة زكريا حسين.