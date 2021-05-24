"الحج" ترد على تساؤلات حول وصول أعداد الحجاج إلى 60 ألفًا هذا العام

قالت: سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل حج 1442هـ خلال منصات الوزارة

قالت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، اليوم الاثنين، إن تفاصيل حج هذا العام 1442هـ، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتفصيلاً، جاء ذلك في ردٍ على التساؤلات التي وردتها حول ما إذا كان صحيحًا بأن أعداد حجاج هذا العام 60 ألف حاج، لتجيب الوزارة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين المعني بالرد على استفسارات المغردين بقولها : "‏‎سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل حج 1442 هـ في منصات وزارة الحج والعمرة".