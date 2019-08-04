مدير الأمن العام يفتتح معرض "آمنون" في نسخته الثالثة بمكة

يستهدف توفير كل الخدمات للحجاج بمشاركة 33 جهة أمنية وأهلية

افتتح مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي معرض "آمنون"مساء أمس والذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي بحضور عددٍ من قيادات أمن الحج.

ويستهدف المعرض توفير كل الخدمات لضيوف الرحمن وأهل مكة المكرمة وفقًا لهدف تكاملي موحد حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الداخلية لأمن وراحة حجاج بيت الله الحرام.

كما تم خلال المعرض توزيع مطويات على الحجاج في مقر سكنهم وفي بلدانهم وتم استخدام التقنية في هذا العام على نطاق واسع لخدمة الحجاج في مجالات مختلفة لأي موقف يتعرض له الحاج سواء تائه أو طبي.

وقال قائد مهام شرطة العاصمة المقدسة اللواء دكتور فهد مطلق العصيمي، إن المعرض يقدم رسائل متنوعة لكل شرائح المجتمع من حجاج بيت الله وزواره، والجهات المشاركة تتسابق إلى تقديم تطلعات ولاة الأمر وما يتوافق مع الرؤية المباركة.

وتابع "العصيمي": يهدف المعرض إلى إيصال رسالة تثقيفية لكل الجهات الحكومية والخدماتية والأمنية والأهلية لإيصالها إلى ضيوف الرحمن عبر هذا الموقع لإعطاء فكرة مبسطة عما تقدمه هذه الجهات للحاج ويستطيع عن طريقه أن يصل الحاج إلى أي جهة وبشكل سريع وسهل، وقد انعكس ذلك على الوفود التي تقوم بزيارة المعرض في العام السابق وتشارك هذا العام أكثر من 30 جهة في المعرض.

وقال "العصيمي": إن هناك عملاً جبارًا خلال موسم الحج لهذا العام لإيصال التقنية لجميع العالم تغير عن المنظومة التقليدية وأصبح الجميع يستخدم التقنية لذا نحن نواكب المستجدات وستثمر الجهود ميدانيًا عبر الوصول للحاج أو طالب الخدمة عبر تحديد الموقع والإحداثيات دون الحاجة إلى معلم محدد أو رقم المخيم وبشكل سريع لأن الحج يحتاج إلى ثوانٍ ودقائق لخدمة الحجاج في مواقعهم.