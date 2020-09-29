الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

التصويت في يونيو 2021

أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:01 PM

التصويت في يونيو 2021

الإمارات تترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء) ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-2023.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن حملة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ستركز على جهود تعزيز الشمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام.

وأضافت أن الإمارات سبق أن شغلت مقعداً في مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

وسيُجرى التصويت في يونيو (حزيران) عام 2021.

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