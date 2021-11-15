"حساب المواطن" يعلن بدء استقبال طلبات اعتراض الدفعة 48

عبر البوابة الإلكترونية.. إجمالي الدفعات بلغ 107 مليارات ريال سعودي

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ48 (شهر نوفمبر 2021م).

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": بدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ48، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.

وكان قد بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاقة البرنامج حتى الدفعة الـ48 لشهر نوفمبر 107 مليارات ريال سعودي.