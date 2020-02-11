"العطياني" مساعدًا للموارد البشرية بصحة مكة

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قرارًا بتكليف نواف بن سحيم العطياني مساعد المدير العام للموارد البشرية لمدة عام، اعتبارًا من ١٤٤١/٦/١٧هـ.

فيما عبّر "العطياني" عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحية على هذه الثقة الغالية، التي ستكون بعون الله دعمًا لتحمل المسؤولية في سبيل الارتقاء بالموارد البشرية بصحة مكة.