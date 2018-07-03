بالفيديو.. سائق يلتقط لحظة تعرضه لحادث سير مروّع

التقط سائق جزائري شريط فيديو للحظة تعرضه لحادث سير مروع على طريق جبلي ضيق، أثناء قيادته السيارة بسرعة، وانشغاله بالتصوير عبر هاتفه المحمول.

وحسب وسائل إعلام جزائرية، أظهر مقطع الفيديو السائق وهو يقود سيارته بسرعة على طريق جبلي على أنغام موسيقى صاخبة، حيث كان يوثق الطريق بهاتفه الجوال؛ لتوثيق المشاهد الطبيعية المحيطة به، وفجأة فقد السيطرة على عجلة القيادة، لتنحرف عن مسارها وتنقلب منحدرة إلى الأسفل، وسط صراخ وفزع صاحبها.

وتمكّن بعض أصحاب السيارات المارة على الطريق من إسعاف صاحب السيارة وإنقاذه، حيث تبين أنه لم يصب بأي أذى.

ووقع الحادث المروع في مدينة وهران شمال غربي الجزائر.