"كورونا" لا يزال يعصف بلبنان .. ويصيب 1.248 شخصًا في يوم

إجمالي المرضى يرتفع إلى 40.868

سجّل لبنان 1.248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 40.868 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18.152.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 374 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 09:22 PM

إجمالي المرضى يرتفع إلى 40.868

"كورونا" لا يزال يعصف بلبنان .. ويصيب 1.248 شخصًا في يوم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بيروت

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سجّل لبنان 1.248 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 40.868 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 18.152.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 374 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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