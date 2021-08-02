"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على المهد ووادي الفرع

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظتي المهد ووادي الفرع -بمشيئة الله- تضمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يبدأ الساعة الـ12 ظهرًا، سيستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.