أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي

أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.

وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.