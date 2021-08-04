أمن الطرق ينبّه مستخدمي طريق الطوال- الدرب والطريق الساحلي

أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.
أشار إلى انخفاض الرؤية بسبب رياح نشطة مصحوبة بأتربة وغبار
أصدر "أمن الطرق" تنبيهًا لمستخدمي طريق "الطوال- الدرب والطريق الساحلي" بمنطقة جازان، مفاده أن المنطقة تشهد رياحًا نشطةً مصحوبة بالأتربة والغبار.
وقال حساب "أمن الطرق" على "تويتر": إن هذه الحالة أدّت لانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.
وشدّد على ضرورة أن يتوخى الجميع الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.