"آل الشيخ" يوجه خطاب شكر لمدير "الشؤون الإسلامية" بالحدود الشمالية

لجهود الفرع في إنجاح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"

قدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، خطاب شكر إلى مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ فهد بن حمود الضبيان.



وجاء خطاب الشكر والتقدير لجهود الفرع في إنجاح مبادرة "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة"، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، والتي عقدت بالمنطقة موخرًا.



يذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني لمنسوبي المساجد، ورفع مستوى الحس الأمني والإسهام في إبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات البلاد، وتحقيق دور خطبة الجمعة في تعزيز الانتماء والمواطنة.



من جانبه أعرب "الضبيان" عن جزيل شكره واعتزازه للوزير على دعمه الدائم والمستمر لأعمال ومبادرات الفرع.