جازان.. 5 آلاف ريال مكافأة لكل متطوع بفعالية "شاطئ النور"

نائب أمير المنطقة ثمّن جهود 80 شاباً وفتاة خلال فعاليات العيد

رعى نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بمسرح غرفة جازان، مؤخراً، حفل تكريم متطوعي ومتطوعات فعالية "شاطئ النور"، التي نفّذتها الهيئة العامة للترفيه خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأعلن سموه عن مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لكل فرد من المتطوعين والمتطوعات.

وألقى أمين عام مجلس شباب منطقة جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، كلمةً استعرض خلالها الدور الفاعل لشباب وفتيات منطقة جازان في كل المناسبات التي تشهدها المنطقة؛ مبرزاً دور الفِرَق التطوعية في التضحية بأوقاتهم وبذل الجهود الكبيرة في تنظيم الفعاليات؛ مؤكداً استعداد شباب وفتيات جازان لتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة من خلال ما يمتلكونه من قدرات وإمكانات وحب للوطن.

وأعرب "النعمي" عن تقدير مجلس شباب جازان والمتطوعين والمتطوعات لنائب أمير منطقة جازان؛ لدعمه ومساندته الدائمة للشباب والفتيات.

وشاهد الحضور عرضاً عن فعالية "شاطئ النور"، والجهود التي قدّمها 80 شاباً وفتاة من المتطوعين والمتطوعات بفِرَق جازان التطوعية، في إدارة وتنظيم آلاف الزوار الذين تَوافدوا على الكورنيش الشمالي طيلة فترة البرنامج؛ حيث أشرف المتطوعون على عمليات دخول وخروج الزوار، وتنظيمهم وتوجيه الزائرين وإرشادهم؛ مما ساعد في نجاح وتميز البرنامج.

وتابع الحضور عرضاً مماثلاً لمبادرة "سجلني"، وهي إحدى مبادرات مجلس شباب جازان، والتي تم تدشينها بمحافظة العارضة، وتهدف لمساعدة خريجي الثانوية العامة في التسجيل عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية، إضافة لتقديم بعض الخدمات الأخرى والاستشارات في التسجيل بالجامعات.

وفي ختام الحفل كرّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المتعاونين مع مجلس شباب جازان في تنظيم فعالية "شاطئ النور"، إلى جانب تكريم المتطوعين والمتطوعات؛ فيما جرى الإعلان عن تقديم نائب أمير المنطقة مكافأة مالية قدرها 5000 ريال لكل فرد من المتطوعين والمتطوعات.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ، وعدد من المسؤولين.