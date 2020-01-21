شركة تكرير بولندية تزيد مشتريات النفط من أرامكو

لى 400 ألف طن في إطار جهود تنويع مصادر الإمدادات

قالت شركة التكرير البولندية بي.كيه.ان أورلين يوم الثلاثاء إنها ستزيد مشتريات النفط الخام من أرامكو السعودية إلى 400 ألف من 300 ألف طن في إطار جهود لتنويع مصادر الإمدادات.

ووفق "رويترز"، تشتري أكبر شركة تكرير في بولندا معظم احتياجاتها من روسيا، لكنها بدأت في شراء النفط من أرامكو في 2016 بموجب عقد طويل الأجل.