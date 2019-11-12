نزيف دماغي ينقل "أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة" للمستشفى

"كارتر" كان قد أصيب بالسرطان وفي 2015 تَبَيّن أنه شُفِيَ تمامًا منه

قال مركز كارتر في بيان: إن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، نُقِل إلى مستشفى في أتلانتا أمس الاثنين، للخضوع لإجراء لتخفيف الضغط في الدماغ بسبب نزيف ناجم عن سقوط في الآونة الأخيرة.

وتولّى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981.

وقبل سنوات، اكتشف كارتر (95 عامًا) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015 إنه لم يتبقَّ له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ90 آنذاك؛ لكنه في نهاية العام 2015 قال بمؤتمر صحفي: إنه يشعر فجأة بالراحة والقوة والإثارة، ومن ثم تَبَيّن بعد 4 أشهر من قوله هذا، أنه شفي تمامًا، وجسده خال تمامًا من آثار السرطان.

ويُعد جيمي كارتر حاليًا أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة.