أمانة عسير: استمرار إغلاق الواجهة البحرية إلى السبت القادم

قالت: بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة

أعلنت أمانة منطقة عسير اليوم، استمرار إغلاق الواجهة البحرية نظرًا للأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: تود أمانة عسير إشعار مرتادي الواجهة البحرية، أنه بناءً على رصد الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة؛ فإنه سوف يستمر إقفال الواجهة البحرية إلى يوم السبت القادم للمعالجة، وستفتح بإذن الله يوم الأحد الموافق 4/ 6/ ١٤٤٢.