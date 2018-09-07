شاهد.. "مدني المدينة" ينتشل جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بمركز الفريش

الجهني: وجدنا داخله مُعِدة من نوع بلدوزر وسُلّمت الحالة لجهة الاختصاص

انتشلت فِرَق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عصر اليوم الجمعة، جثة مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، من داخل مستنقع مائي في مركز الفريش؛ حيث تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني: وردنا بلاغ عند الساعة 15:35 من عصر هذا اليوم الجمعة عن حالة غرق بمركز الفريش طريق المدينة المنورة ينبع السريع.

وأضاف "الجهني": تم توجيه فِرَق الدفاع المدني للموقع؛ حيث اتضح وجود حالة غرق لشخص يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر في مستنقع مائي، وقد قامت الفِرَق بإخراج الشخص وهو متوفى.

وتابع: كما كان يوجد داخل المستنقع معدة من نوع بلدوزر، وقد تم تسليم الحالة لجهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.