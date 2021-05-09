تعيين "المحياني" مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي الأهلي.. و"السقاف" رئيساً تنفيذياً

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي تعيين الكابتن موسى المحياني مديراً تنفيذياً لكرة القدم بالنادي، كما قدمت إدارة النادي خالص شكرها وتقديرها للكابتن نايف القاضي على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي التعاقد مع المحياني في أولى الخطوات التي تتخذها إدارة النادي لدعم مسيرة الفريق الأول لكرة القدم، كما يأتي ضمن مساعي النادي لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي لفريق كرة القدم.

وأعرب النفيعي عن ثقته الكبيرة في قدرة الكابتن موسى المحياني على تولي المسؤولية لاسيما نجاحاته السابقة مع الفريق الأهلاوي في منصب مدير الكرة عندما توج بثنائية الدوري والكأس في موسم 2016 م، وما يتمتع به من قدرات قيادية وإدارية وفنية ستقدم الإضافة المرجوة للفريق في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات المحلية.

من جهته عبر الكابتن موسى المحياني عن سعادته واعتزازه بثقة مجلس إدارة النادي، معربا عن أمله أن يكون عند حسن الظن به، وأن يسهم مع إدارة النادي في توفير الأجواء المناسبة للاعبين والأجهزة الفنية لعودة الفريق الأهلاوي لمكانته الطبيعية التي تتناسب مع قيمته كفريق كبير بما له من تاريخ وإرث وجماهيرية كبيرة.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد أمس السبت، برئاسة ماجد النفيعي قبول الاستقالة التي تقدم بها الرئيس التنفيذي للنادي وليد سلطان، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها رئيساً تنفيذياً للنادي، متمنين له التوفيق في المرحلة المقبلة.

فيما قرر مجلس الإدارة تعيين وائل السقاف رئيسا تنفيذيا للنادي؛ حيث يأتي التعاقد معه ضمن الخطوات المتتالية التي تتخذها إدارة النادي لدعم مسيرة فرق وألعاب النادي وضمن مساعي النادي لبناء وضمان النجاح الإداري المستقبلي.

ويملك السقاف سيرة ذاتية متميزة؛ حيث عمل رئيسا تنفيذيا لعدد من الشركات الوطنية ومتخصصا في إدارة التغيير وبناء فرق العمل، وحاصل على العديد من الشهادات العلمية والإدارية من داخل المملكة وخارجها، وعمل مساعدا لمدير الشؤون الصحية، وعضوا في مجلس الإدارة وعضوا في مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة.