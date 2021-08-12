المستشفى العسكري و"عناية" يوقعان مذكرة لدعم ذوي الدخل المحدود

لإجراء 350 عملية لجراحات اليوم الواحد

وقعت جمعية "عناية" الصحية ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، مذكرة تعاون مشترك لعلاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، الذين في قوائم الانتظار بالمستشفى العسكري ويحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية.



وقع عن جانب المستشفى، المدير التنفيذي، اللواء الدكتور سعود بن عثمان الشلاش، وعن جمعية "عناية"، الأمين العام، د. سلمان بن عبد الله المطيري.



وتأتي هذه المذكرة ضمن إطار رؤية 2030، في تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، بما يُسهم في تعزيز التنمية الصحية في المجتمع.



كما تهدف إلى التقليل من الأمراض من خلال اكتشافها وعلاجها مبكرًا.



يُذكر أن، جمعية "عناية" تهتم بصحة المجتمع، ولها جهود كبيرة في هذا المضمار ستقوم بكفالة 350 عملية جراحية للمرضى الذين على قائمة الانتظار بالمستشفى العسكري من خلال عمليات جراحة اليوم الواحد خارج أوقات الدوام الرسمي، انطلاقًا من الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الصحة في المجتمع، واختيار جمعية عناية للمستشفى العسكري يعد شراكة ناجحة مع مستشفى كبير تميز بالجودة في مخرجاته الطبية وله دور كبير في تعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.



وتعد هذه المذكرة التي تم توقيعها من الحلول الذكية لمعالجة مشكلات قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية في خارج أوقات الدوام الرسمي، بذلك تكون الجمعية والمستشفى العسكري قد أسسا لشراكة مجتمعية تعد نموذجًا يقتدى به في مجال التعاون الصحي المشترك لإنهاء معاناة المرضى بقوائم الانتظار في المستشفيات.