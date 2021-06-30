"المياه الوطنية" تعلن ضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي

لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية ورؤية المملكة 2030 في هيكلة القطاع

أعلنت شركة المياه الوطنية، ضم محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة للقطاع الغربي، إضافة إلى دمج مناطق: (عسير، وجازان، ونجران، والباحة) تحت مسمى القطاع الجنوبي؛ لتصبح تحت مظلتها من مطلع يوليو 2021.

ويأتي هذا الدمج ضمن برنامج شركة المياه الوطنية الاستراتيجي لدمج 13 منطقة إدارية على مستوى المملكة في 6 قطاعات، والذي أكمل نحو 80% من المشروع، وسينتهي في نوفمبر من العام الحالي، لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة قطاع المياه، وينتهي قبل نهاية العام الجاري.

ويستهدف برنامج دمج القطاعات، توفير بيئة حديثة من الممكنات الإدارية والتقنية؛ لرفع كفاءة التشغيل والأداء إداريًّا وفنيًّا وتقنيًّا؛ وذلك من خلال توحيد الأنظمة والسياسات والإجراءات لتحقيق التوزان في مستويات تقديم خدمات مستدامة وذات جودة عالية.

وبيّنت الشركة أن مشروع دمج القطاعات هو أولى الخطوات اللازمة لإشراك القطاع الخاص لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وسد الفجوات الفنية، وتوطين التقنية والخبرات الفنية، من خلال عقود إدارة التشغيل والصيانة مع تحالفات محلية وعالمية، وصولاً إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030.