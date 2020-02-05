مجموعة "سليمان الحبيب" تعلن إدراج أسهمها بالسوق السعودية "تداول"

ستطرح أكثر من 52 مليون سهم للاكتتاب العام

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام، والطرح العام الأولي لجزء من أسهمها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).



وكانت هيئة السوق المالية، قد وافقت في 30 / 09 /2019 م على طلب الشركة لتسجيل وطرح اثنين وخمسين مليون وخمسمائة ألف (52.500.000) سهم عادي من أسهم الشركة للاكتتاب العام؛ حيث تمثل أسهم الطرح بمجملها 15 % من رأس مال الشركة.



وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.