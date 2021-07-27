"العصيمي" مدير حدائق الطائف في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى المهندس محمد بن عيد العصيمي، مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة الطائف، بعد مرض مفاجئ أصابه قبل أشهر قليلة.

وتوفي "العصيمي" في أحد مستشفيات مدينة الرياض أثناء تلقّيه العلاجَ المكثف.

وكان أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أصدر قراره في ديسمبر 2020 بتكليف المهندس محمد العصيمي مديرًا للإدارة العامة للحدائق والتجميل بالأمانة.

صحيفة "سبق" تتقدّم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتدعو له بالرحمة.