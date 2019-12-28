"العمل" تكشف حقيقة إلغاء توطين عدد من المهن

بعد المتداول ووفق توضيح المتحدث باسم الوزارة

أكّد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المتداول حول إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح.

وقال أبا الخيل؛ اليوم السبت: توضح الوزارة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عددٍ من المهن.. غير صحيح؛ مؤكدةً أن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.

وتابع: نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.