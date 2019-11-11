شاهد من الدور 30.. برج "قلب الطائف" يشهد رصد عبور "عطارد" أمام الشمس

وسط الأجواء الماطرة.. والحضور كثيف

وسط أجواء مُمطرة، وسحب مُتراكمة، وثقت جمعية آفاق لعلوم الفضاء عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس اليوم الاثنين، من الطائف، وتحديداً من الدور 30 بفندق أوالف إنترناشيونال "برج قلب الطائف".



ورصد الحضور الكبير الذي شهدَ الفعالية ذلك الحدث الفلكي النادر بواسطة أجهزة التلسكوبات التي رُبطت بشاشة عرض.



واستمع الحضور إلى شرح مفصل عن تلك الظاهرة من قبل رئيس الجمعية الدكتور شرف السفياني، كما استمع إلى أسئلة الحضور واستفساراتهم، والذين شعروا بالسعادة لوجودهم في هذا الحدث النادر الذي لن يتكرر، إلا بعد مضي 13 عاماً، أي حدوثه المقبل في عام 2032م.



يُشار إلى أن جمعية آفاق لعلوم الفضاء وفرت التلسكوبات والمناظير المزوّدة بفلاتر شمسية، لإتاحة الفرصة أمام الحضور لمشاهدة الحدث، كما يمكن متابعة البث المباشر من خلال الحساب الرسمي للجمعية على "تويتر" @hsss_sa.