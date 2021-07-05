حقيقة طلب "الهلال" التعاقد مع "نور الدين امرابط" ..تعرف على أسرارها

زعم الصحفي التركي أكرم كونر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تفاوض إدارة الهلال مع محترف النصر السابق نور الدين امرابط .

وقال الصحفي إنه بطلب من مدرب الهلال ، البرتغالي ليوناردو غارديم فإن إدارة الهلال قد دخلت في تفاوضات مع محترف النصر السابق نور الدين امرابط .

وانتهى تعاقد النصر مع اللاعب المغربي بنهاية الموسم المنصرم حيث رفضت إدارة النادي الحديث مع اللاعب لتجديد تعاقده .

المتابع للصحفي التركي في الآونة الأخيرة يعلم تماماً أنه اعتاد نشر أخبار عن تفاوضات الأندية السعودية مع عديد من اللاعبين .

وتكون معظم تلك الأخبار غير دقيقة مثلما تحدث عن انتقال لاعب الزمالك محمود الونش للنصر قبل أن يعيد الكرّة مع لاعب الأهلي بدر بانون ومن قبل ذلك مفاوضات النصر والاتحاد مع حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي .