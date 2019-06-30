أكاديمية الطيران المدني تعلن مواعيد القبول لبرامج الدبلوم والمسار السريع

وفق مجموعة من الشروط التي حددتها.. وقالت: التقديم عبر الموقع الإلكتروني

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع، المنتهية بالتوظيف في تخصصيْ "الإطفاء والإنقاذ، وتشغيل المطارات"؛ وذلك ابتداءً من اليوم، وحتى يوم السبت الـ17 من ذي القعدة المقبل، على الموقع الإلكتروني للأكاديمية.www.saca.edu.sa.

واشترطت الأكاديمية على المتقدم لبرنامج الدبلوم العالي للإطفاء والإنقاذ، أن يكون سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يزيد على 23 عامًا "حسب التقويم الهجري"، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة "قسم علوم طبيعية" بمعدل لا يقل عن 80%، ولا يقل معدل اختبار القدرات عن 70% والتحصيلي عن 65%، ولا تقل درجة اختبار "step" للغة الإنجليزية عن 40 من المركز الوطني للقياس.

واشترطت الأكاديمية السعودية على المتقدم للالتحاق ببرامج المسار السريع في تخصصات "سلامة المطارات- تشغيل المطارات- مشغل أجهزة إنذار- مشغل نظام- مسعف": ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا "حسب التقويم الهجري"، وأن يكون حاصلًا على 4.5 في "IELTS" أو ما يعادلها، ويشترط على المتقدم لوظيفة "المسعف" أن يكون حاصلًا على دبلوم لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة في تخصص "التمريض- الإسعاف" بحسب بطاقة التصنيف المهني المطلوبة من هيئة التخصصات الصحية، وأن تكون شهادة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية الصلاحية.

ويحصل المتخرج من الأكاديمية على شهادة معتمدة يتم بموجبها تعيينه في أي من قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

يُذكر أن الأكاديمية السعودية التي تأسست عام 1962م، ساهمت بشكل فعال في توطين صناعة الطيران، كما حققت أرقامًا غير مسبوقة في عقد الدورات التطويرية القصيرة التي استفاد منها العديد من الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الطيران والشركات العاملة في القطاع؛ مستثمرةً المكانة العلمية التي وصلت لها بعد الشراكات والاعتمادات والجوائز الدولية التي فازت بها من قِبَل المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" والمجلس الدولي لاعتمادات خدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ "الإفساك".