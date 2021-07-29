الولايات المتحدة تسجّل 86,058 إصابة جديدة بكورونا و397 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 34,722,631 والوفيات 609,853 شخص

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 86,058 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و397 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 34,722,631، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات 609,853.‏