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عن الربع الثاني من عام 2020 وبقيمة "0.35 ريال للسهم"

"أرامكو" تعلن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.32 مليار ريال

أعلنت شركة "أرامكو السعودية"، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثاني من عام 2020.

ووفق موقع "تداول" فإن تاريخ الأحقية هو 21/ 12/ 1441هـ الموافق 11/ 8/ 2020م؛ على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول.

أما تاريخ التوزيع فسيكون 12/ 1/ 1442هـ الموافق 31/ 8/ 2020م